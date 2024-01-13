На выставке "Россия" в Москве отмечают День Самарской губернии

В субботу, 13 января 2024 г. Самарской губернии исполняется 173 года. Мероприятия, посвященные этой дате, сегодня проходят не только на территории региона. Насыщенная программа, посвященная нашей области, приготовлена для посетителей главной выставки страны — международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, которая проводится по поручению президента России.

На стенде Самарской области можно послушать интересные лекции об истории губернии, принять участие в квизах, посмотреть фильмы о регионе и услышать любимые мелодии в исполнении талантливых артистов. Сегодня для гостей нашего стенда выступают чемпионы мира по баяну — дуэт "Баян микс", ведущие артисты театра и кино Мария Феофанова и Георгий Перадзе. Песни, конкурсы, подарки и дефиле "Самарушек" в платьях с символикой Самарской области сделали наш стенд центром притяжения для гостей.

Гостей ВДНХ познакомили с достопримечательностями и достижениями Самарской области. Посетители узнали об элементах исторических экстерьеров и особенностях деревянного домостроения и совершат виртуальную экскурсию по знаковым местам региона.

Также участники выставки смогли передать родным "Привет из Самарской области", отправив почтой открытку с видами региона, а на мастер-классе "Раскрась город" — собрали пазл с изображением самых красивых мест и общественных территорий губернии.

Самарская область — уникальный регион с богатой историей, один из ведущих промышленных, туристических центров России, который сегодня динамично развивается. Выставка-форум на ВДНХ дает возможность всем регионам показать свои достижения. За время работы стенда Самарской области на выставке у многих посетителей появился новый пункт посещения на карте путешествий.

Открыв 2024 год празднованием дня рождения Самарской губернии, регион не сбавит обороты. Всех гостей стенда ждет насыщенная программа мероприятий. С 9 по 21 января основная тема работы стенда Самарской области — благоустройство территорий. Посетители стенда Самарской области смогут увидеть общественные пространства и дворовые территории, преобразившиеся благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве до 12 апреля.