На выставке "Россия" в Москве отмечают День Самарской губернии

В субботу, 13 января 2024 г. Самарской губернии исполняется 173 года. Мероприятия, посвященные этой дате, сегодня проходят не только на территории региона. Насыщенная программа, посвященная нашей области, приготовлена для посетителей главной выставки страны — международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, которая проводится по поручению президента России.
На стенде Самарской области можно послушать интересные лекции об истории губернии, принять участие в квизах, посмотреть фильмы о регионе и услышать любимые мелодии в исполнении талантливых артистов. Сегодня для гостей нашего стенда выступают чемпионы мира по баяну — дуэт "Баян микс", ведущие артисты театра и кино Мария Феофанова и Георгий Перадзе. Песни, конкурсы, подарки и дефиле "Самарушек" в платьях с символикой Самарской области сделали наш стенд центром притяжения для гостей.
Гостей ВДНХ познакомили с достопримечательностями и достижениями Самарской области. Посетители узнали об элементах исторических экстерьеров и особенностях деревянного домостроения и совершат виртуальную экскурсию по знаковым местам региона.
Также участники выставки смогли передать родным "Привет из Самарской области", отправив почтой открытку с видами региона, а на мастер-классе "Раскрась город" — собрали пазл с изображением самых красивых мест и общественных территорий губернии.
Самарская область — уникальный регион с богатой историей, один из ведущих промышленных, туристических центров России, который сегодня динамично развивается. Выставка-форум на ВДНХ дает возможность всем регионам показать свои достижения. За время работы стенда Самарской области на выставке у многих посетителей появился новый пункт посещения на карте путешествий.
Открыв 2024 год празднованием дня рождения Самарской губернии, регион не сбавит обороты. Всех гостей стенда ждет насыщенная программа мероприятий. С 9 по 21 января основная тема работы стенда Самарской области — благоустройство территорий. Посетители стенда Самарской области смогут увидеть общественные пространства и дворовые территории, преобразившиеся благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина.
Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве до 12 апреля.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.