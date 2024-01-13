В Новокуйбышевске около 50 частных домов остались без газа

В Новокуйбышевске очевидцы сообщают, что уже несколько часов в поселке Липяги в нескольких десятках домов отключили газ, сообщает MoyGorodNSK.
В остальных домах домах газ чуть-чуть горит, но давления недостаточно для отопления и даже для работы газовых плит. В поселке порядка 500 частных домов.
Газ отключили около 13 часов дня, аварийные службы работают, но справится с ситуацией до сих пор не удалось. Учитывая, что практически у всех домов газовое отопление, люди без тепла находятся более 8 часов.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!