Прокуратура Самары проводит проверку по факту ДТП с участием двух автобусов

Прокуратура Октябрьского района г. Самары проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов.
В воскресенье, 14 января, примерно в 11:00 на Московском шоссе в районе автовокзала произошло столкновение пассажирских автобусов, следовавших по маршрутам 66 и 67.
На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует прокурор района Александр Левыкин.
Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при оказании услуг по перевозке пассажиров, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!