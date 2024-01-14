Прокуратура Самары проводит проверку по факту ДТП с участием двух автобусов

Прокуратура Октябрьского района г. Самары проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов.

В воскресенье, 14 января, примерно в 11:00 на Московском шоссе в районе автовокзала произошло столкновение пассажирских автобусов, следовавших по маршрутам 66 и 67.

На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует прокурор района Александр Левыкин.

Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при оказании услуг по перевозке пассажиров, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.