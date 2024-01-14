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Баскетбол Спорт

БК "Самара" на выезде переиграл "Пари Нижний Новгород"

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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БК "Самара" на выезде переиграл "Пари Нижний Новгород" в матче Единой Лиги ВТБ — 79:73.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Попадания Ильи Платонова и Джеймса Томпсона позволили нашей команде сразу же повести в счете. В середине стартового периода ударную минуту провел Джавонтэ Хокинс, настрелявший 6 очков, чуть позже роль лидера самарского нападения, набрав 7 очков подряд, взял на себя Хейден Далтон — к концу четверти гости получили двузначное преимущество, а Юрий Умрихин и Александр Гудумак его укрепили: 29:17. Но, доведя разницу до "+14", во втором периоде "Самара" сбавила обороты — и нижегородцы этим воспользовались. К большому перерыву соперников разделяли всего пара атак: 40:35.

Третью четверть гости открыли трехой от Джастина Роберсона, но две минуты спустя преимущество нашей команды стало минимальным — 45:44. Таким же оно было и к середине периода. Но дважды подряд был точен Джавонтэ Хокинс, в проходе добрался до цели Илья Платонов — за три минуты до конца четверти самарцы вновь чуть оторвались, 55:47. С этим же 8-очковым заделом (59:51) они начали и заключительную десятиминутку. И начали ее, казалось, нокаутирующим ударом: 4 очка от Раде Загораца, треха от Джастина Роберсона — и "+15"!

Но "Нижний" не стал сдаваться и, постепенно сокращая отставание, в концовке взвинтил интригу на максимум: за 36 секунд до финальной сирены команды разделяло всего 2 очка (73:75). И все же удача от нашей команды в решающие мгновения не отвернулась. Важнейший бросок в цель отправил Раде Загорац, а Джастин Роберсон был хладнокровно неумолим с линии штрафных — 79:73 в пользу "Самары".

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