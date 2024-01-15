За зимние каникулы Курумоч обслужил почти на 2 тыс. пассажиров меньше, чем годом ранее

Международный аэропорт "Курумоч" подвел итоги работы в новогодние праздники. С 30 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. услугами авиагавани воспользовались 87750 пассажиров.
Напомним, годом ранее цифра составляла 89,1 тыс. пассажиров.
"В период новогодних праздников производственные службы аэропорта обслужили 677 рейсов. Меньше всего рейсов было 1 января, а самым загруженными днем стало 8 января — в этот дни аэропорт обслужил 80 рейсов на прилет и вылет", - отмечается в сообщении.
В 2023 году самый интенсивный трафик был зафиксирован 30 декабря и 3 января, когда услугами самарского аэропорта воспользовались 9,3 тысячи пассажиров, было выполнено 72 и 69 рейсов, соответственно.
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