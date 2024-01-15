В 2023 г. по сравнению с 2022 г. в Самарской области реже рожали и умирали, но чаще разводились

Самарастат опубликовал доклад о социально-экономическом положении региона в период с января по октябрь 2023 года. Согласно приведенным данным, в прошлом году в Самарской области реже рожали и умирали.
"Число родившихся по сравнению с январем-октябрем 2022 г. уменьшилось на 2,3%, а число умерших сократилось на 6,9%, превысив число родившихся на 71,8% (в январе–октябре 2022 г. — на 80,4%)", — рассказали в Самарастате.
Так, в 2023 г. в регионе появились на свет 20331 житель, в 2022-м — 20800 человек, умерло 34938 (в 2023 г.) и 37521 (2022 г.) человек. Согласно статистике, реже стали гибнуть дети до одного года. Так, в прошлом году цифра составила 105 человек, в то время как в 2022 г. умерло 112 детей в возрасте до 12 месяцев.
Опубликована также статистика по бракам и разводам. В 2023 г. брачными узами сочлись 17214 человек, в 2022-м — 17993 человека. А вот разводов стало больше: 11692 в 2023 г. против 11531 в 20220-м.
"По сравнению с январем-октябрем 2022 г. в январе–октябре 2023 г. число зарегистрированных браков уменьшилось на 4,0%, число разводов увеличилось на 1,4%. В целом по области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 679 распавшихся (в январе–октябре 2022 года — 643)", — заключили в ведомстве.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.