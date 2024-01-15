Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open

В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 46-я ракетка мира воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова одержала победу над 25-й ракеткой мира представительницей Хорватии Донной Векич. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу российской спортсменки.

Встреча продлилась 1 час 50 минут. Павлюченкова в этой встрече пять раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Векич два эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде соревнований Павлюченкова сыграет с победительницей противостояния Тэйлор Таунсенд (США) — Паула Бадоса (Испания), сообщает championat.com.