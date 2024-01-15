208 против 1: в Самарской области в 2023 г. зафиксирована рекордная заболеваемость коклюшем

С января по октябрь в Самарской области зарегистрировали 208 случаев заболевания коклюшем. Для сравнения: за аналогичный период 2022 года был зафиксирован всего один случай. Об этом сообщили в Самарастате.

Напомним, в начале декабря Роспотребнадзор сообщал о всплеске заболеваемости коклюшной инфекцией. По данным ведомства, по итогам 10 месяцев 2023 года показатель заболеваемости составил 11,5 на 100 тысяч населения.

"В возрастной структуре заболевших преобладают дети до 17 лет - 94,7%, на долю взрослых приходится 5,3%. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в возрастных группах от 2 до 14 лет - 65,7%, до 1 года - 19,1%", - отмечали в Роспотребнадзоре.

Кроме того, по данным Самарастата, в 2023 году в регионе увеличилось количество заболевших сифилисом (22 человека против 11 в позапрошлом году) и гонококковой инфекцией (269 против 216 человек). Выросло и количество жителей, заболевших туберкулезом (с 97 до 103 человек) и ВИЧ (с 216 в 2022-м до 269 в 2023-м). Число заболевших педикулезом сократилось на 3 человек (с 28 до 25).

Статистика по острым инфекциям верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации за 10 месяцев прошлого года выглядит так: 59684 случаев против 64437 в 2022 г. А вот гриппом жители региона болели в 3,4 раза чаще: 24 случая против 7.