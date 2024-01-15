208 против 1: в Самарской области в 2023 г. зафиксирована рекордная заболеваемость коклюшем

С января по октябрь в Самарской области зарегистрировали 208 случаев заболевания коклюшем. Для сравнения: за аналогичный период 2022 года был зафиксирован всего один случай. Об этом сообщили в Самарастате.
Напомним, в начале декабря Роспотребнадзор сообщал о всплеске заболеваемости коклюшной инфекцией. По данным ведомства, по итогам 10 месяцев 2023 года показатель заболеваемости составил 11,5 на 100 тысяч населения.
"В возрастной структуре заболевших преобладают дети до 17 лет - 94,7%, на долю взрослых приходится 5,3%. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в возрастных группах от 2 до 14 лет - 65,7%, до 1 года - 19,1%", - отмечали в Роспотребнадзоре.
Кроме того, по данным Самарастата, в 2023 году в регионе увеличилось количество заболевших сифилисом (22 человека против 11 в позапрошлом году) и гонококковой инфекцией (269 против 216 человек). Выросло и количество жителей, заболевших туберкулезом (с 97 до 103 человек) и ВИЧ (с 216 в 2022-м до 269 в 2023-м). Число заболевших педикулезом сократилось на 3 человек (с 28 до 25).
Статистика по острым инфекциям верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации за 10 месяцев прошлого года выглядит так: 59684 случаев против 64437 в 2022 г. А вот гриппом жители региона болели в 3,4 раза чаще: 24 случая против 7.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас