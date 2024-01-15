Самарастат: за год средняя зарплата в регионе выросла на 15,7% и составила 56184 рубля

В докладе о социально-экономическом развитии Самарской области за январь–октябрь 2023 года Самарастат опубликовал сведения об уровне доходов населения.

По данным ведомства, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2023 года составила 56184 рубля, по сравнению с октябрем предыдущего года выросла на 15,7%.

"В январе–октябре 2023 года (53654 руб.) по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (46208 руб.) — на 16,5%", — сообщили в ведомстве.

Самые высокие шансы заработать — у представителей финансовой и страховой деятельности (86071 руб.), на добыче полезных ископаемых (81881 руб.) и у тех, кто трудится в сфере информации и связи (79134 руб.).

Наиболее низкая среднемесячная начисленная заработная плата, по данным службы статистики, — у тех, кто задействован в сфере обслуживания (деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — 32291 руб.), у представителей административной сферы и сопутствующих дополнительных услуг (32800 руб.) и у риелторов (деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 35224 руб.).