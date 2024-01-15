Самарастат: за год средняя зарплата в регионе выросла на 15,7% и составила 56184 рубля

В докладе о социально-экономическом развитии Самарской области за январь–октябрь 2023 года Самарастат опубликовал сведения об уровне доходов населения.
По данным ведомства, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2023 года составила 56184 рубля, по сравнению с октябрем предыдущего года выросла на 15,7%.
"В январе–октябре 2023 года (53654 руб.) по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (46208 руб.) — на 16,5%", — сообщили в ведомстве.
Самые высокие шансы заработать — у представителей финансовой и страховой деятельности (86071 руб.), на добыче полезных ископаемых (81881 руб.) и у тех, кто трудится в сфере информации и связи (79134 руб.).
Наиболее низкая среднемесячная начисленная заработная плата, по данным службы статистики, — у тех, кто задействован в сфере обслуживания (деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — 32291 руб.), у представителей административной сферы и сопутствующих дополнительных услуг (32800 руб.) и у риелторов (деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 35224 руб.).
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.