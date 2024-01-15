В Самаре произошло ДТП с двумя легковушками и троллейбусом

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В понедельник, 15 января, в Самаре в ДТП попала 76-летняя автомобилистка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.