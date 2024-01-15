В Самаре открылся штаб общественной поддержки

В понедельник, 15 января, в Самаре на Московском шоссе, 2Б открылся штаб общественной поддержки. Здесь жители и общественные организации могут получить консультации и помощь по реализации своей идеи или проекта.

Идею такой площадки предложили активисты-общественники, штаб создан при содействии правительства Самарской области и Общественной палаты региона. В открытии штаба приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель Общественной палаты региона Виктор Сойфер.

В Самарской области сформировано активное общественно-гражданское сообщество, наработан опыт реализации общественных проектов в разных сферах как на региональном, так и на федеральном уровне.

Сейчас в регионе реализуют свои проекты более 400 организаций-победителей конкурсов фондов президентских грантов. На базе штаба они могут презентовать свои проекты партнерам штаба и жителям Самарской области, а также проводить мероприятия. Например, это могут быть концерты, обучающие мероприятия по социальному проектированию и продвижению общественных проектов, тренинги, консультации, выставки, приемы граждан, кинопоказы, семинары, форумы, игры для детей и взрослых и другие.

В штабе оборудованы несколько площадок: спикер-зал, молодежная зона, детский уголок, зона круглых столов, зона коворкинга. Дмитрий Азаров осмотрел рабочие площадки штаба и пообщался с участниками.

На детской площадке для ребят проводился мастер-класс по изготовлению сувенирных фигурок из алебастра.

Победитель первого конкурса 2024 года Фонда президентских грантов по направлению посильной помощи фронту - общественная организация ветеранов боевых действий "Контингент" - представила проект "Будем жить". Члены организации показывали добровольцам, в числе которых были и подростки, как плести маскировочные сети. Как рассказали участники, сети бывают разные - в зависимости от сезона, от рисунка. Изготавливают их, основываясь на запросах бойцов, с учетом корректив, которые они вносят.

"Сети спасают наших ребят, защищают блиндажи, окопы. Чем больше свяжем сетей, тем больше поможем нашим бойцам, людей сохраним", - сказали участники общественной организации и пригласили добровольцев помочь в этом деле. "Рад, что в новом центре ведется эта работа", - подчеркнул губернатор.

Участницы другого волонтерского объединения рассказали Дмитрию Азарову о работе по пошиву маскхалатов, тактических носилок, плащей для защитников Отечества.

Волонтеры-медики откликнулись на инициативу активистов реготделения "Волонтеров Победы" - научили ребят навыкам оказания первой медицинской помощи. Примечательно, что "Волонтеры Победы" с проектом "Жизнь в движении" выиграли первый конкурс 2024 года Фонда президентских грантов, итоги которого были объявлены 12 января.

Также в день открытия состоялся семинар-лекция по социальному проектированию "Президентские гранты: от общественных инициатив до успешной реализации проекта", на которую поступил запрос от представителей некоммерческих организаций.

На площадке проектной деятельности обсуждалась работа с молодежью. Руководитель местного штаба "Молодая Гвардия Единой России" г. о. Отрадный Михаил Алдаров обратился с просьбой поддержать создание молодежных советов на базе ТОС региона.

"У нас есть много идей и инициатив по организации досуга, профориентации и поддержке молодежи, но мы не можем подавать заявки в Фонд президентских грантов, так как не являемся юридическими лицами. В нашей области есть ТОСы, от лица которых можно подавать такие заявки", - пояснил он. Глава региона идею поддержал.

"Замечательно, что появилось новое общественное пространство - Штаб общественной поддержки Самарской области. Сюда все люди, у которых есть свои идеи, инициативы, проекты, предложения, могут прийти, здесь их обсудить, научиться, как правильно оформить документы для подачи заявки на получение гранта, - отметил губернатор. - Кроме того, что на президентском уровне есть поддержка, есть еще и региональные гранты. У нас часто, на региональном уровне получив небольшой грант, люди нарабатывают опыт и потом претендуют уже и на поддержку президента страны и ее получают. Люди у нас талантливые, инициативные, небезразличные. Регион в тройке лидеров после Москвы и Санкт-Петербурга по уровню федеральной поддержки проектов общественных организаций и НКО".

По мнению председателя Общественной палаты Самарской области Виктора Сойфера, создание такой площадки было необходимо.

"Здесь самые разные формы активности, которые полезны для людей, это будет привлекать их внимание. В этом смысле открытие Штаба общественной поддержки в Самарской области безусловно положительный факт", - отметил он.

Как считает руководитель Общественной палаты, для многих НКО это пространство, где они могут показать свои проекты, привлечь к ним внимание, привлечь новых людей к участию в них.