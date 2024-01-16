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В Самарской области ограничили движение еще на двух дорогах Самара встала в 10-балльных пробках в понедельник вечером Из-за плохой погоды закрыли еще одну трассу в Самарской области В следующие сутки в регионе сохранятся метель и сильный ветер Актуальный список закрытых трасс и ограничений в Самарской области на 16:00

Общество

В Самарской области ограничили движение еще на двух дорогах

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 8:00 16 января в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыли для движения всех транспортных средств дорогу М-5 Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к Оренбургу на участке км 93+000 - км 126+000.

Ориентировочное время открытия — 11.00 16 января.

Кроме того, в Пестравском районе с 5:00 16 января закрыта для движения автомобильная дорога Пестравка-Марьевка-Воронцовский.

"Просим быть внимательными за рулем и не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости", — предупредили в минтрансе.

По данным Поволжуправтодора подрядные организации работают в усиленном режиме. На участке автодороги М-5 работает 5 единиц техники. Уборка полотна осложняется сильным низовым ветром.

В случае нештатных ситуаций на федеральных трассах следует обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ "Поволжуправтодор": (8412) 55-11-04, моб. тел. 8 (929) 769-49-19.

С актуальным списком перекрытых дорог в регионе можно ознакомиться тут.

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Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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