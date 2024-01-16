В Самарской области ограничили движение еще на двух дорогах

С 8:00 16 января в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыли для движения всех транспортных средств дорогу М-5 Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к Оренбургу на участке км 93+000 - км 126+000.

Ориентировочное время открытия — 11.00 16 января.

Кроме того, в Пестравском районе с 5:00 16 января закрыта для движения автомобильная дорога Пестравка-Марьевка-Воронцовский.

"Просим быть внимательными за рулем и не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости", — предупредили в минтрансе.

По данным Поволжуправтодора подрядные организации работают в усиленном режиме. На участке автодороги М-5 работает 5 единиц техники. Уборка полотна осложняется сильным низовым ветром.

В случае нештатных ситуаций на федеральных трассах следует обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ "Поволжуправтодор": (8412) 55-11-04, моб. тел. 8 (929) 769-49-19.

С актуальным списком перекрытых дорог в регионе можно ознакомиться тут.