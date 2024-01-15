Актуальный список закрытых трасс и ограничений в Самарской области на 16:00

В связи с погодными условиями до 21.00 15 января введено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств на участках следующих автомобильных дорог федерального значения:
— М-5 "Урал", км 865+000 — км 1193+000
— М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Ульяновск, км 296+000 — км 328+400
— М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Самара, км 0+000 — км 12+000
— Р-229 "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, км 0+000 — км 160+000"
— Р-241 "Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к г. Самара, км 330+000 — км 400+031
— А-300 "Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан" км 23+800 — км 195+045
— М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Оренбург, км 29+115 — км 93+000
— М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Оренбург (старое направление), км 94+000 — км 128+000
— Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, км 17+900 — км 22+300
Также с 16:00 закрыт проезд на автодороге "Отрадный — Первомайский".
Время открытия движения будет сообщено дополнительно.
Также по решению ГИБДД на автодороге Самара — Бугуруслан закрывается движение для маршрутного транспорта до 8:00 16 января, для грузового — до 21:00 15 января с возможностью продления до утра 16 января.
Напомним, уже перекрыты М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа –Челябинск, подъезд к г. Оренбург км 93 - 126.
Также с 14:00 закрыт проезд на автодороге "Ташелка — Тольятти — Димитровград" км 0 — км 25.
Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по региональным трассам или сообщить о нештатной ситуации можно по телефону: 268-41-41.