Актуальный список закрытых трасс и ограничений в Самарской области на 16:00

В связи с погодными условиями до 21.00 15 января введено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств на участках следующих автомобильных дорог федерального значения:

— М-5 "Урал", км 865+000 — км 1193+000

— М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Ульяновск, км 296+000 — км 328+400

— М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Самара, км 0+000 — км 12+000

— Р-229 "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, км 0+000 — км 160+000"

— Р-241 "Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к г. Самара, км 330+000 — км 400+031

— А-300 "Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан" км 23+800 — км 195+045

— М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Оренбург, км 29+115 — км 93+000

— М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Оренбург (старое направление), км 94+000 — км 128+000

— Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, км 17+900 — км 22+300

Также с 16:00 закрыт проезд на автодороге "Отрадный — Первомайский".

Время открытия движения будет сообщено дополнительно.

Также по решению ГИБДД на автодороге Самара — Бугуруслан закрывается движение для маршрутного транспорта до 8:00 16 января, для грузового — до 21:00 15 января с возможностью продления до утра 16 января.

Напомним, уже перекрыты М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа –Челябинск, подъезд к г. Оренбург км 93 - 126.

Также с 14:00 закрыт проезд на автодороге "Ташелка — Тольятти — Димитровград" км 0 — км 25.