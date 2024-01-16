Запрет на проезд по ряду дорог из-за метели продлили до утра 17 января

Запрет на передвижение для всех транспортных средств, введенный из-за метели, на участке с 93 км по 126 км трассы М-5 "Урал" подъезд к Оренбургу продлен ориентировочно до 9:00 17января. Как сообщает ФКУ "Поволжуправтодор", движение транспорта закрыто на территории трех районов - Нефтегорского, Алексеевского и Борского.

Также ориентировочно до того же времени, по информации "Поволжуправтодора", продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств на девяти участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения в шести городских округах и 17 муниципальных районах:

1. М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск с 862 км по 1193 км (г.о. Сызрань, г. о. Жигулевск, г. о. Тольятти, г. о. Самара, м. р. Сызранский, м. р. Ставропольский, м. р. Волжский, м. р. Красноярский, м. р. Сергиевский, м. р. Исаклинский, м. р. Камышлинский);

2. М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Ульяновск с 296 по 328 км (м.р. Сызранский);

3. М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Самара с 0 км по 12 км (г.о. Самара, м. р. Волжский, м. р. Красноярский);

4. М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Оренбург с 29 км по 93 км (м.р. Волжский, м. р. Кинельский);

5. М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Оренбург (старое направление) с 94 км по 128 км (м.р. Нефтегорский, м. р. Алексеевский, м. р. Борский);

6. Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград с 17 по 47 км (м.р. Сызранский);

7. Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград с 0 по 160 км (г.о. Новокуйбышевск, г. о. Чапаевск, м. р. Красноярский, м. р. Кинельский, м. р. Волжский, м. р. Безенчукский, м. р. Красноармейский, м. р. Пестравский);

8. Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск подъезд к г. Самара с 330 по 400 км (м.р. Елховский, м. р. Красноярский);

9. А-300 Самара–Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан с 23 по 195 км (м.р. Волжский, м. р. Большеглушицкий, м. р. Большечерниговский).

Кроме того, ГКП "АСАДО". обслуживающее региональные дороги, сообщило о прекращении движения ориентировочно до 8:00 17 января для всех транспортных средств на 13 участках дорог в восьми муниципальных районах:

1. с 2 по 4 км автомобильной дороги местного значения "Пестравка — Марьевка — Воронцовский" (м.р. Пестравский);

2. с 1 по 4 км автомобильной дороги местного значения "Урал — Орловка" (м.р. Сергиевский);

3. с 1 по 3 км автомобильной дороги местного значения "Урал — Нива" (м.р. Сергиевский);

4. с 1 по 8 км автомобильной дороги местного значения "Средняя Быковка — Знаменка — Владимировка" (м.р. Елховский);

5. с 3 по 5 км автомобильной дороги местного значения "Кинель-Черкассы — Урал — Александровка — Хилково — Безречье" (м.р. Кинель-Черкасский);

6. с 5 по 17 км автомобильной дороги местного значения "Отрадный — Первомайский" (м.р. Кинель-Черкасский);

7. с 16 по 20 км автомобильной дороги местного значения "Сергиевск — Челно-Вершины — Кошки — Новая Быковка — Белый Ключ — Николаевка" (м.р. Кошкинский);

8. с 0 по 4 км автомобильной дороги местного значения "Белый Ключ — Спасское" (м.р. Кошкинский);

9. с 1 по 14 км автомобильной дороги местного значения "Алексеевский — Чагринка — Медведевский — Колокольцовка" (м.р. Красноармейский);

10. с 0 по 10 км автомобильной дороги местного значения "Самара — Волгоград — Куйбышевский — Встречный" (м.р. Красноармейский);

11. с 0 по 8 км автомобильной дороги местного значения "Челно-Вершины — Шентала — ж/д разъезд Кондурча" (м.р. Шенталинский);

12. с 0 по 2 км автомобильной дороги местного значения "Клявлино — Шентала — Татарское Абдикеево" (м.р. Шенталинский);

13. с 0 по 9 км автомобильной дороги местного значения "Бузаевка — Чубовка — Урал — Муханово" (м.р. Кинельский).

В результате ограничения движения отсутствует транспортное сообщение с девятью населенными пунктами (н.п. Воронцовский, н. п. Орловка, н. п. Нива, н. п. Первомайский, н. п. Безречье, н. п. Николаевка, н. п. Медведевский, н. п. Встречный, ж/д разъезд Кондурча).