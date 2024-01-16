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Финансы Экономика и бизнес

Премиальные внедорожники можно приобрести с выгодой до миллиона рублей

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Марка EXEED позиционирует себя как премиум-сегмент, созданный международной командой разработчиков, и относится к концерну Chery (Чери) как отдельная торговая марка люксовых авто. После премьеры на международном автосалоне в 2017 году бренд начал продвигаться на российский рынок.

С мая 2022 года официальным партнёром по корпоративным продажам автомобилей EXEED становится лизинговая компания CARCADE. С начала 2024 года компания объявляет о пролонгации и обновлении специальной программы финансирования автомобилей этой марки: размер максимальной корпоративной преференции составит 1 040 000 рублей от стоимости предмета лизинга.

Специальные условия от CARCADE можно использовать для снижения стоимости предмета лизинга или для уменьшения суммы лизинговых платежей. В рамках программы доступен весь модельный ряд бренда EXEED, а уровень корпоративной преференции зависит от модели выбранного авто. Предложение действует на автомобили 2023 года выпуска.

Так, например, модель EXEED LX в комплектации 1.5T CVT Luxury при оформлении в лизинг обойдётся с выгодой в размере 620 тыс. рублей, на модель EXEED RX 2.0T 7DCT Platinum 4WD доступно снижение стоимости на 900 тыс. рублей, а выгода от приобретения модели VX в комплектации 2.0T 7DCT President WI/BI через CARCADE составит 1 040 000 рублей от стоимости автомобиля.

Гид потребителя

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