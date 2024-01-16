Премиальные внедорожники можно приобрести с выгодой до миллиона рублей

Марка EXEED позиционирует себя как премиум-сегмент, созданный международной командой разработчиков, и относится к концерну Chery (Чери) как отдельная торговая марка люксовых авто. После премьеры на международном автосалоне в 2017 году бренд начал продвигаться на российский рынок.
С мая 2022 года официальным партнёром по корпоративным продажам автомобилей EXEED становится лизинговая компания CARCADE. С начала 2024 года компания объявляет о пролонгации и обновлении специальной программы финансирования автомобилей этой марки: размер максимальной корпоративной преференции составит 1 040 000 рублей от стоимости предмета лизинга.
Специальные условия от CARCADE можно использовать для снижения стоимости предмета лизинга или для уменьшения суммы лизинговых платежей. В рамках программы доступен весь модельный ряд бренда EXEED, а уровень корпоративной преференции зависит от модели выбранного авто. Предложение действует на автомобили 2023 года выпуска.
Так, например, модель EXEED LX в комплектации 1.5T CVT Luxury при оформлении в лизинг обойдётся с выгодой в размере 620 тыс. рублей, на модель EXEED RX 2.0T 7DCT Platinum 4WD доступно снижение стоимости на 900 тыс. рублей, а выгода от приобретения модели VX в комплектации 2.0T 7DCT President WI/BI через CARCADE составит 1 040 000 рублей от стоимости автомобиля.
Последние комментарии
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Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
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