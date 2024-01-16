Семь человек эвакуировали из-за пожара на ул. Гагарина в Самаре

В понедельник, 15 января, в 13:14, начался пожар доме № 105 на ул. Гагарина в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели вещи в квартире на площади 5 кв. м. На тушение направили 10 человек, пожар ликвидировали в 13:35.

Из здания эвакуировали семь человек, пострадавших нет. Причину возгорания выясняют.