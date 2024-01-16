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Новикомбанк выдает льготную ипотеку работникам ОПК по программе "Дальневосточная ипотека"

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, с 15 января 2024 года начал прием заявок от работников предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках программы "Дальневосточная ипотека". Теперь любой сотрудник дальневосточных предприятий ОПК независимо от возраста и семейного положения может воспользоваться механизмом приобретения жилья по этой программе. Ранее соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Клиенты Новикомбанка могут получить кредит по программе "Дальневосточная ипотека" по ставке от 1,4% годовых. Госпрограмма пользуется популярностью в Приморском крае. По данным регионального министерства строительства за 2023 год по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" в Приморье выдано 9 112 кредитов на сумму 43,9 миллиарда рублей, что на 35% больше, чем за 2022 год.

Новикомбанк предоставляет кредиты по программе "Дальневосточная ипотека" на срок до 20 лет на сумму до 6 млн рублей при приобретении недвижимости на вторичном рынке жилья и до 9 млн рублей — при приобретении недвижимости на первичном рынке жилья. Минимальный первоначальный взнос равен 20,01% от стоимости приобретаемого жилья.

Действие программы распространяется на все 11 субъектов ДФО. Это Бурятия, Якутия, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский край, а также Амурская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская области и Чукотский автономный округ. В рамках программы можно приобрести недвижимость на первичном рынке в городе и на вторичном рынке в моногородах или городах Магаданской области и Чукотского автономного округа, а также в сельской местности.

Ранее предложение Новикомбанка распространялось только на молодые семьи — супругов возрастом до 36 лет с российским гражданством; одиноких родителей не старше 36 лет с детьми, не достигшими возраста 19 лет. Также по условиям программы, льготную ставку могут получить врачи и учителя, имеющие стаж работы не менее 5 лет в специализированных организациях на территории ДФО и участники региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, приезжающие на работу на Дальний Восток.

Напомним, государственная программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" под 2% запущена по поручению Президента РФ Владимира Путина в 2019 году и была продлена главой государства до 2030 года. За это время в Приморском крае банки выдали почти 25,5 тысячи кредитов на 116,3 миллиарда рублей.

Подать заявку на оформление льготного кредита по программе "Дальневосточная ипотека" можно в мобильном приложении, интернет-банке или обратиться в офис Новикомбанка, к персональному менеджеру банка на предприятии.

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