Новикомбанк выдает льготную ипотеку работникам ОПК по программе "Дальневосточная ипотека"

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, с 15 января 2024 года начал прием заявок от работников предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках программы "Дальневосточная ипотека". Теперь любой сотрудник дальневосточных предприятий ОПК независимо от возраста и семейного положения может воспользоваться механизмом приобретения жилья по этой программе. Ранее соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Клиенты Новикомбанка могут получить кредит по программе "Дальневосточная ипотека" по ставке от 1,4% годовых. Госпрограмма пользуется популярностью в Приморском крае. По данным регионального министерства строительства за 2023 год по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" в Приморье выдано 9 112 кредитов на сумму 43,9 миллиарда рублей, что на 35% больше, чем за 2022 год.

Новикомбанк предоставляет кредиты по программе "Дальневосточная ипотека" на срок до 20 лет на сумму до 6 млн рублей при приобретении недвижимости на вторичном рынке жилья и до 9 млн рублей — при приобретении недвижимости на первичном рынке жилья. Минимальный первоначальный взнос равен 20,01% от стоимости приобретаемого жилья.

Действие программы распространяется на все 11 субъектов ДФО. Это Бурятия, Якутия, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский край, а также Амурская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская области и Чукотский автономный округ. В рамках программы можно приобрести недвижимость на первичном рынке в городе и на вторичном рынке в моногородах или городах Магаданской области и Чукотского автономного округа, а также в сельской местности.

Ранее предложение Новикомбанка распространялось только на молодые семьи — супругов возрастом до 36 лет с российским гражданством; одиноких родителей не старше 36 лет с детьми, не достигшими возраста 19 лет. Также по условиям программы, льготную ставку могут получить врачи и учителя, имеющие стаж работы не менее 5 лет в специализированных организациях на территории ДФО и участники региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, приезжающие на работу на Дальний Восток.

Напомним, государственная программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" под 2% запущена по поручению Президента РФ Владимира Путина в 2019 году и была продлена главой государства до 2030 года. За это время в Приморском крае банки выдали почти 25,5 тысячи кредитов на 116,3 миллиарда рублей.

Подать заявку на оформление льготного кредита по программе "Дальневосточная ипотека" можно в мобильном приложении, интернет-банке или обратиться в офис Новикомбанка, к персональному менеджеру банка на предприятии.