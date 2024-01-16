В новый год с улыбкой: почти 250 тысяч раз клиенты платили по биометрии со SberPay в праздничные дни

Последняя в 2023 году оплата улыбкой прошла в Якутии за 3 минуты до полуночи, а первую в 2024 году совершили в Мытищах в 0:04.

Клиенты Сбера чаще улыбались в предпраздничные и праздничные дни, ведь с сервисом "Оплата улыбкой" так просто совершать покупки. Около 100 тыс. человек платили по биометрии в новогодние праздники.

Чаще других улыбался на кассе один из жителей Димитровграда — так он оплатил 77 своих покупок. Чуть меньше — 72 покупки — совершил житель Новосибирска. В топ-5 городов, где проживают самые активные пользователи сервиса "Оплата улыбкой", также вошли Ставрополь, Москва и Вяземский район Хабаровского края. Последнюю в 2023 году оплату улыбкой совершили в Якутии за 3 минуты до боя курантов, а первую в 2024 году — в Мытищах в 0:04. Всего в этот период россияне оплатили улыбкой почти 250 тыс. покупок.

Наше исследование показало, что россияне совершают по биометрии как регулярные ежедневные покупки, так и дорогостоящие, например, в строительных и ювелирных магазинах, а также в магазинах электроники, ведь платить улыбкой так же безопасно, как и картой.

Умная система сканирует уникальные черты лица покупателя и только после подтверждения, что в камеру смотрит именно тот человек, чьи данные привязаны к счету, с него списывается сумма за покупку. При этом данные человека хранятся не в виде фотографии, а в виде цифрового кода в связке с платёжным счётом.

Сервис "Оплата улыбкой" позволяет оплатить товар, даже если у клиента нет с собой карты, наличных и смартфона. Для этого нужно выбрать оплату улыбкой на экране терминала. Процесс оплаты занимает несколько секунд — достаточно просто посмотреть в камеру. Сервис доступен по всей стране, а магазинов, в которых есть новые терминалы с камерами, становится всё больше. Уже сегодня оплата улыбкой доступна в магазинах бытовой техники и электроники, продуктовых, строительных и ювелирных магазинах, кафе и ресторанах.

Подключить сервис — просто и быстро. Можно сделать это в своём профиле в приложении СберБанк Онлайн, затем выбрать платежную карту и создать код безопасности. А можно еще проще — сказав виртуальному ассистенту СберБанк Онлайн "Оплата улыбкой".

Подробнее об оплате улыбкой можно прочитать здесь.