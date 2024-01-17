В Самарской области дополнительно закрыты еще две дороги

В связи с нулевой видимостью дополнительно закрыты для движения две автомобильные дороги в Алексеевском районе Самарской области:

— Подъем Михайловка- Алексеевка- Калашиновка, км 6-10;

— Алексеевка-Шариповка км 25-28.

Ранее закрыты для движения ряд автомобильных дорог регионального значения на территории Пестравского, Сергиевского, Елховского, Кинель-Черкасского, Кошкинского, Красноармейского, Шенталинского, Кинельского, Ставропольского, исаклинского, Нефтегорского, Челно-Вершинского, Хворостянского, Борского и Шигонского районов. Информация о закрытии доведена до глав муниципальных образований.



Подведомственное Росавтодору ФКУ "Поволжуправтодор" информирует, что до 18:00 17 января продлено временное прекращение движения всех транспортных средств на участке км 93+000 — км 126+000 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Оренбург.

Также запрет на передвижение для всех транспортных средств, введенный из-за метели, продлен до 14:00 17 января. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.



