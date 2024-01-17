На поезде Самара - Ташкент из России незаконно пытались вывезти стоматологические товары

Сотрудники Самарской таможни остановили вывоз из страны стоматологических материалов, сообщает ведомство.

Товар нашли у проводника поезда Самара - Ташкент. Японские стоматологические материалы были спрятаны в межпотолочном пространстве вагона возле пассажирского купе. Всего изъяли 304 единицы товара: материалы для фиксации коронок, реставрации зубов, наборы для клинического отбеливания зубов и их пломбирования.

Все это пытались вывезти в Узбекистан, при том что вывозить такие товары из России временно запрещено. В отношении иностранного гражданина возбудили административное дело.