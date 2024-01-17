Под Самарой спасателям пришлось вызволять двух человек из разбитой машины

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Во вторник, 16 января, в Волжском районе произошло ДТП, в результате которого два человека оказались зажаты в салоне машины. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области