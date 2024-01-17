Под Самарой спасателям пришлось вызволять двух человек из разбитой машины

Во вторник, 16 января, в Волжском районе произошло ДТП, в результате которого два человека оказались зажаты в салоне машины. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
В пос. Смышляевка столкнулись грузовик и "десятка". Из-за деформации кузова у легковушки оказались заблокированы двери. Водители и пассажир, которым требовалась медицинская помощь, не могли выбраться из салона.
Сотрудники ПСО Самарской области вызволили пострадавших и в 12:50 передали медикам.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!