Пассажир врезавшейся в трактор Toyota погиб на трассе в Самарской области

В среду, 17 января, в Большечерниговском районе один человек погиб и двое пострадали в ДТП с трактором. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
На 169 км дороги Самара — Большая Черниговка водитель Toyota Camry не справился с управлением и столкнулся со встречным трактором, чистившим проезжую часть.
На месте погиб пассажир иномарки. Еще два пассажира обратились за медицинской помощью.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!