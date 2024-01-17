Пассажир врезавшейся в трактор Toyota погиб на трассе в Самарской области

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В среду, 17 января, в Большечерниговском районе один человек погиб и двое пострадали в ДТП с трактором. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области