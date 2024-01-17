Олег Фатенков: "Резкое охлаждение при погружении в прорубь вызывает шок для организма"

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии рассказал, почему пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым не стоит погружаться в ледяную прорубь.
"Резкое охлаждение при погружении в прорубь вызывает шок для организма неподготовленных закаливанием людей. Это приводит к спазму периферических сосудов, увеличению частоты сердечных сокращений, скачку артериального давления и остановке дыхания.
Поэтому для людей с заболеваниями сердца, ожирением, гипертонической болезнью, нарушениями ритма сердечной деятельности противопоказаны купания в ледяной воде. От этой процедуры стоит воздержаться также, если есть болезни органов дыхания - бронхиальная астма или хронический бронхит.
Нарушение тока крови по мельчайшим сосудам, связанное с периферическим вазоспазмом, неизбежно ухудшит состояние пациентов с нарушениями микроциркуляции крови, перенесших коронавирус, с неврологическими заболеваниями, сахарным диабетом, имеющих проблемы со щитовидной железой, с дерматитами и аллергиями, а также с воспалительными заболеваниями ушей, носа и горла.
"Людям пожилого возраста следует быть особенно осторожными, ведь большинство из них страдает хроническими неинфекционными заболеваниями. Погружение в прорубь с ледяной водой приведет к стрессу для организма, выбросу большого количества биологически активных веществ и подавлению иммунитета. Пожилым людям после переохлаждения будет еще сложнее противостоять вирусной инфекции и обострениям существующих у них заболеваний", - рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.