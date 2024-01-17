В Новокуйбышевске здание школы № 3 пошло трещинами

В Новокуйбышевске чиновники закрыли школу № 3 на ремонт, по стенам которой поползли трещины, сообщает MoyGorodNSK

Обследование в январе показало, что состояние здания уже угрожает жизни школьников.

Было принято решение отправить детей учиться в другой корпус и в соседнюю школу № 11, а аварийное здание закрыть на ремонт. Работы планируют завершить в августе, сейчас готовят смету.