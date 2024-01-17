В России будут награждать работников местного самоуправления

Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации".

Указ Президента опубликован на сайте Кремля, в документе говорится, что почетное звание будет способствовать дальнейшему совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации.

Награду смогут получить профессионалы своего дела, которые внесли ощутимый вклад в развитие местного самоуправления; те, кто помогал в реализации отдельных полномочий для осуществления российских законов, а также работники местного самоуправления, у которых есть личные заслуги в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности граждан.

Звание будут присваивать должностным лицам местного самоуправления, работникам органов местного самоуправления, сотрудникам советов муниципальных образований, а также соответствующих некоммерческих организаций.

"Учреждение звания "Заслуженный работник местного самоуправления" — полезная и мотивирующая инициатива. Это выражение благодарности от государства за наш труд, признание заслуг. Такое звание очень почетно и ценно. И пожалуй, самое главное — это награда за неравнодушие. За то, что человек на своем посту делает все от него зависящее, чтобы сделать жизнь людей лучше, комфортнее, приятнее", — прокомментировал новость глава г. о. Жигулевск Илья Сухих.

Получить звание "Заслуженный работник местного самоуправления" смогут те, кто не менее 20 лет проработал в сфере местного самоуправления и имеет награды или поощрения от органов государственной власти.