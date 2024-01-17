В России будут награждать работников местного самоуправления

Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации".
Указ Президента опубликован на сайте Кремля, в документе говорится, что почетное звание будет способствовать дальнейшему совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации.
Награду смогут получить профессионалы своего дела, которые внесли ощутимый вклад в развитие местного самоуправления; те, кто помогал в реализации отдельных полномочий для осуществления российских законов, а также работники местного самоуправления, у которых есть личные заслуги в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности граждан.
Звание будут присваивать должностным лицам местного самоуправления, работникам органов местного самоуправления, сотрудникам советов муниципальных образований, а также соответствующих некоммерческих организаций.
"Учреждение звания "Заслуженный работник местного самоуправления" — полезная и мотивирующая инициатива. Это выражение благодарности от государства за наш труд, признание заслуг. Такое звание очень почетно и ценно. И пожалуй, самое главное — это награда за неравнодушие. За то, что человек на своем посту делает все от него зависящее, чтобы сделать жизнь людей лучше, комфортнее, приятнее", — прокомментировал новость глава г. о. Жигулевск Илья Сухих.
Получить звание "Заслуженный работник местного самоуправления" смогут те, кто не менее 20 лет проработал в сфере местного самоуправления и имеет награды или поощрения от органов государственной власти.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.