БК "Самара" проиграл "Зениту" - 47:70

В первом матче четвертьфинала Кубка России "Самара" дома уступила питерскому "Зениту" — 47:70.

"Самара" начала матч с точной трехи от Юрия Умрихина, но гости быстро прибрали инициативу к рукам, ответив рывком 8:0. И по ходу стартового периода повести в счете нашей команде больше не удавалось. Но если 13:16 после двух минут второго периода еще внушали болельщикам какой-то оптимизм, то следующие пять минут стали для хозяев просто катастрофой: отрезок 2:21 — и к большому перерыву на табло значились совсем уж грустные 21:41.

Играя очень ограниченной ротацией, после большого перерыва "Самара" долго не могла наладить нападение: семь минут без набранных очков и всего два попадания за четверть — слишком мало, чтобы хотя бы обозначить погоню. В заключительной десятиминутке Илья Платонов и Юрий Умрихин чуть взбодрили болельщиков, команда боролась до финальной сирены, смогла выиграть отдельный период — но в целом матч остался за гостями.

47:70 — поражение "Самары".