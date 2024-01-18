В Сызрани 27 человек тушили пожар на складе

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В четверг, 18 января, в 2:59 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Хвалынской в Сызрани, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.