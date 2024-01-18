Водитель "пятнадцатой" попал в больницу после столкновения с грузовиком в Самарской области

В среду, 17 января, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 10:00 39-летний водитель МАЗа на 44,250 км дороги от с. Кинель-Черкассы к трассе М-5 не выбрал безопасную скорость в соответствии с метеоусловиями. Из-за этого грузовик занесло, и он столкнулся с ВАЗ-21150 под управлением 64-летнего мужчины.
В результате аварии водителя "пятнадцатой" госпитализировали с травмами.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!