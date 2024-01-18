Водитель "пятнадцатой" попал в больницу после столкновения с грузовиком в Самарской области

В среду, 17 января, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 10:00 39-летний водитель МАЗа на 44,250 км дороги от с. Кинель-Черкассы к трассе М-5 не выбрал безопасную скорость в соответствии с метеоусловиями. Из-за этого грузовик занесло, и он столкнулся с ВАЗ-21150 под управлением 64-летнего мужчины.

В результате аварии водителя "пятнадцатой" госпитализировали с травмами.