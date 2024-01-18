В Самарской области у водителя грузовика изъяли десятки литров контрафактного алкоголя

В Красноярском районе Самарской области правоохранители изъяли партию немаркированного алкоголя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

На 1036 км трассы М-5 сотрудники ГИБДД остановили грузовик MAN для проверки документов. В кабине у 38-летнего водителя содержались кошачий корм (на который были накладные) и алкоголь без акцизных марок - 18 л виски и более 20 л водки.

Мужчина сказал, что купил спиртное на трассе у незнакомцев для себя. Однако алкоголь все равно изъяли, машину отправили на спецстоянку, а водителя - в отдел полиции.

В отношении него возбудили административное дело по ст. 14.17.2 КоАП РФ ("Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции").