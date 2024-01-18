Mitsubishi Lancer сгорел у дома в Промышленном районе Самары

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В среду, 17 января, в 20:21, загорелась машина около дома № 3 в Управленческом тупике в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.