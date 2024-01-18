Мужчина пострадал при возгорании ж/д цистерны неподалеку от ст. Новокуйбышевск

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В четверг, 18 января, произошел пожар на на ж/д путях. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила старший инспектор МТУ Ространснадзора по ПФО Юлия Макова.