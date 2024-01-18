Женщину и восьмимесячного ребенка вызволили из снежного плена в Самарской области

В среду, 17 января, в Красноярском районе Самарской области пожарные-спасатели вызволили из снега женщина и младенца. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Ночью сотрудники пожарно–спасательной часть № 126 мониторили обстановку на дорогах во время метели и заметили занесенный снегом автомобиль. В холодной машине были молодая женщина и ее восьмимесячный ребенок. Начальник пожарно-спасательной части Павел Губарев и пожарный Максим Петров пересадили их в пожарный автомобиль.
Оказалось, что у женщины заглох двигатель. Она успела связаться с экстренными службами, но из-за метели машину быстро полностью занесло снегом.
В итоге женщину с ребенком доставили в ближайший населенный пункт — пос. Гражданский.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!