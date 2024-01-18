Женщину и восьмимесячного ребенка вызволили из снежного плена в Самарской области

В среду, 17 января, в Красноярском районе Самарской области пожарные-спасатели вызволили из снега женщина и младенца. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Ночью сотрудники пожарно–спасательной часть № 126 мониторили обстановку на дорогах во время метели и заметили занесенный снегом автомобиль. В холодной машине были молодая женщина и ее восьмимесячный ребенок. Начальник пожарно-спасательной части Павел Губарев и пожарный Максим Петров пересадили их в пожарный автомобиль.

Оказалось, что у женщины заглох двигатель. Она успела связаться с экстренными службами, но из-за метели машину быстро полностью занесло снегом.

В итоге женщину с ребенком доставили в ближайший населенный пункт — пос. Гражданский.