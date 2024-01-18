Самарец пытался передать в колонию дрожжи под видом каши

Судебные приставы Советского района Самары отправили на уничтожение 3,5 кг дрожжей, изъятых при передаче в колонию. Об этом сообщает региональное УФССП.
Житель Самарской области попытался передать другу в колонию несколько килограммов сухих дрожжей, спрятанных в каше быстрого приготовления.
Дрожжи относятся к предметам, которые запрещено передавать в учреждения уголовно-исполнительной системы. Сотрудники колонии изъяли их при досмотре.
Мужчину привлекли к административной ответственности, а дрожжи передали на уничтожение.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.