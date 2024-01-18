Самарец пытался передать в колонию дрожжи под видом каши

Судебные приставы Советского района Самары отправили на уничтожение 3,5 кг дрожжей, изъятых при передаче в колонию. Об этом сообщает региональное УФССП.

Житель Самарской области попытался передать другу в колонию несколько килограммов сухих дрожжей, спрятанных в каше быстрого приготовления.

Дрожжи относятся к предметам, которые запрещено передавать в учреждения уголовно-исполнительной системы. Сотрудники колонии изъяли их при досмотре.

Мужчину привлекли к административной ответственности, а дрожжи передали на уничтожение.