Третьеклассник получил травму из-за отсутствия учителя на уроке физкультуры

В Елховском районе Самарской области возбудили административное дело из-за травмы ребенка в школе. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В ноябре 2023 г. в школе с. Елховка третьеклассник получил перелом пальца на уроке физкультуры, который из-за отсутствия педагога вела ученица 11 класса.
Из-за нарушения в отношении замдиректора школы по учебно-воспитательной работе возбудили административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ ("Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций").
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.