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Происшествия

Третьеклассник получил травму из-за отсутствия учителя на уроке физкультуры

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Елховском районе Самарской области возбудили административное дело из-за травмы ребенка в школе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ноябре 2023 г. в школе с. Елховка третьеклассник получил перелом пальца на уроке физкультуры, который из-за отсутствия педагога вела ученица 11 класса.

Из-за нарушения в отношении замдиректора школы по учебно-воспитательной работе возбудили административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ ("Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций").

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