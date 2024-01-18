Третьеклассник получил травму из-за отсутствия учителя на уроке физкультуры

В Елховском районе Самарской области возбудили административное дело из-за травмы ребенка в школе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ноябре 2023 г. в школе с. Елховка третьеклассник получил перелом пальца на уроке физкультуры, который из-за отсутствия педагога вела ученица 11 класса.

Из-за нарушения в отношении замдиректора школы по учебно-воспитательной работе возбудили административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ ("Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций").