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Самарская область продолжит реализацию проектов развития городской среды благодаря решению президента России

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", будет продлен до 2030 года. Такое решение озвучил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации.

Фото: Андрей Савельев

Владимир Путин подчеркнул, что благодаря работе руководителей муниципалитетов результаты федерального проекта точно есть, и удалось главное - включить в этот процесс людей: 14,2 млн человек по всей стране приняли участие в этой совместной работе.

"Программа [формирования комфортной городской среды] действует несколько лет, действует хорошо, как я сказал. И да, вы правы, речь идет о миллиардах - по 20 млрд мы выделяли. Надо продлить эту программу. И более того - надо ее увеличить", - заявил президент.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что ключевой фактор успешной реализации проектов по формированию комфортной городской среды - это участие, вовлеченность людей в процесс выбора площадок и обсуждение их будущего вида.

"Сейчас у нас нет ни одного муниципального образования, где не реализовывались бы программы благоустройства. И очень важно, что в этой работе принимают активное участие сами жители", - подчеркивал глава региона.

Цель федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" - создание нового облика городов и сельских поселений на территории Российской Федерации с учетом мнений и потребностей людей.

В Самарской области благодаря действию проекта перезагрузку получили 790 общественных пространств и 1586 дворовых территории. 18 проектов региона стали лауреатами Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по благоустройству. 15 из них уже воплощены в жизнь, а 3 в стадии реализации.

Работа по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий будет продолжена в области и в этом году. На очереди 232 двора и 122 общественных пространства. Также стоит отметить, что Самарская область снова примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды уже с новыми проектами.

Продление президентом РФ реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" - это уникальная возможность благоустроить территории, включив некогда заброшенные и неухоженные участки в городах и селах области в перечень наиболее комфортных и посещаемых.

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