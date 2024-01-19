В Самаре девушка пострадала в душевой на фитнесе

ЧП произошло в четверг, 18 января, в "Лакшери Фитнес" на ул. Солнечной, 30 в Самаре. Очевидцы рассказывают, что девушка отправилась в душевую, но стекло вдруг разлетелось "в крошку". На место вызвали скорую.
"Девушка наступила на стекло, порезала немного ступню. Медицинскую помощь ей оказали, она ушла домой. По предварительным данным, претензий ни к кому не имеет", — сообщил источник "Волга Ньюс в правоохранительных органах.
Официальных комментариев о ЧП от правоохранителей пока не поступало.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!