В Самаре девушка пострадала в душевой на фитнесе

ЧП произошло в четверг, 18 января, в "Лакшери Фитнес" на ул. Солнечной, 30 в Самаре. Очевидцы рассказывают, что девушка отправилась в душевую, но стекло вдруг разлетелось "в крошку". На место вызвали скорую.

"Девушка наступила на стекло, порезала немного ступню. Медицинскую помощь ей оказали, она ушла домой. По предварительным данным, претензий ни к кому не имеет", — сообщил источник "Волга Ньюс в правоохранительных органах.

Официальных комментариев о ЧП от правоохранителей пока не поступало.