Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с автобусными перевозками в с. Рубежное

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку в связи с обращением о нарушении прав жителей одного из поселков в Самаре.
В комментариях в аккаунте приемной председателя СК России Бастрыкина "ВКонтакте" поступило обращение о ненадлежащем транспортном сообщении в пос. Рубежное. Пассажирские перевозки по единственному действующему автобусному маршруту, связывающему его с основной частью областного центра, осуществляет ООО "Самара Авто Газ", однако транспортные услуги оказываются ненадлежащим образом, в связи с чем местные жители вынуждены ожидать автобус по несколько часов, что негативно сказывается на их здоровье из-за низкой температуры воздуха. Местная администрация мер к разрешению ситуации не принимает.
Ранее ситуация освещалась в СМИ.
В региональном следственном управлении проводится процессуальная проверка.
Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.