Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с автобусными перевозками в с. Рубежное

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку в связи с обращением о нарушении прав жителей одного из поселков в Самаре.

В комментариях в аккаунте приемной председателя СК России Бастрыкина "ВКонтакте" поступило обращение о ненадлежащем транспортном сообщении в пос. Рубежное. Пассажирские перевозки по единственному действующему автобусному маршруту, связывающему его с основной частью областного центра, осуществляет ООО "Самара Авто Газ", однако транспортные услуги оказываются ненадлежащим образом, в связи с чем местные жители вынуждены ожидать автобус по несколько часов, что негативно сказывается на их здоровье из-за низкой температуры воздуха. Местная администрация мер к разрешению ситуации не принимает.

Ранее ситуация освещалась в СМИ.

В региональном следственном управлении проводится процессуальная проверка.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.