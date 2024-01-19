16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Новокуйбышевске полицейские сняли с рейса "маршрутку" без тормозов Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с автобусными перевозками в с. Рубежное В Сызрани врач стал фигурантом восьми уголовных дел за взятки В Самаре девушка пострадала в душевой на фитнесе В Тольятти будут судить четырех участников мошеннических схем с квартирами

Происшествия

Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с автобусными перевозками в с. Рубежное

Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку в связи с обращением о нарушении прав жителей одного из поселков в Самаре.

В комментариях в аккаунте приемной председателя СК России Бастрыкина "ВКонтакте" поступило обращение о ненадлежащем транспортном сообщении в пос. Рубежное. Пассажирские перевозки по единственному действующему автобусному маршруту, связывающему его с основной частью областного центра, осуществляет ООО "Самара Авто Газ", однако транспортные услуги оказываются ненадлежащим образом, в связи с чем местные жители вынуждены ожидать автобус по несколько часов, что негативно сказывается на их здоровье из-за низкой температуры воздуха. Местная администрация мер к разрешению ситуации не принимает.

Ранее ситуация освещалась в СМИ.

В региональном следственном управлении проводится процессуальная проверка.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4