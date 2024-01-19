В Елховском районе закрыта дорога из-за метели, а также трасса М-5

В пятницу, 19 января, в связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, сильный порывистый ветер, ограниченная видимость) закрыта для движения автомобилей дорога общего пользования в Елховском районе — "Елховка — Никитинка" с 7 по 20 км, сообщает ГКП Самарской области "АСАДО".

Также на территории Самарской области продлено временное ограничение движения для всех транспортных средств до 12.00 19 января на автодороге М-5 "Урал" "Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск-Оренбург", в связи с ухудшением погодных условий.