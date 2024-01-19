В Новокуйбышевске полицейские сняли с рейса "маршрутку" без тормозов

В Новокуйбышевске во время профилактического мероприятия, направленного на контроль за соблюдением требований при перевозках пассажиров автобусами, при проверке одной из "маршруток", находящихся на конечной остановке, выявлена неисправность тормозной системы.

Сотрудник Госавтоинспекции организовал помещение микроавтобуса на специализированную стоянку. В отношении водителя за административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 12.5 КоАП РФ, инспектор собрал административный материал. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

В отношении должностного лица, осуществившего выпуск на линию "маршрутки" с неисправностями, собран административный материал, предусмотренный ч.2 ст. 12.31 КоАП РФ. Санкцией статьи за указанное противоправное деяние предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 5 до 8 тыс. рублей.