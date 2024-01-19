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Происшествия

В Новокуйбышевске полицейские сняли с рейса "маршрутку" без тормозов

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске во время профилактического мероприятия, направленного на контроль за соблюдением требований при перевозках пассажиров автобусами, при проверке одной из "маршруток", находящихся на конечной остановке, выявлена неисправность тормозной системы.

Сотрудник Госавтоинспекции организовал помещение микроавтобуса на специализированную стоянку. В отношении водителя за административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 12.5 КоАП РФ, инспектор собрал административный материал. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

В отношении должностного лица, осуществившего выпуск на линию "маршрутки" с неисправностями, собран административный материал, предусмотренный ч.2 ст. 12.31 КоАП РФ. Санкцией статьи за указанное противоправное деяние предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 5 до 8 тыс. рублей.

Подобные мероприятия проводятся на территории Самарской области постоянно. Если вы стали свидетелем или очевидцем правонарушения, совершаемого водителем пассажирского транспорта, информацию можно предоставить в ближайший отдел полиции (Госавтоинспекции) или по телефону 102.

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