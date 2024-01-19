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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Лаборатории АО "Транснефть - Приволга" за 12 месяцев выполнили 104 тыс. испытаний нефти и нефтепродуктов

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты испытательных лабораторий нефти и нефтепродуктов АО "Транснефть - Приволга" за 12 месяцев 2023 года выполнили 104 тыс. испытаний, в том числе 81 тыс. исследований нефти и 23 тыс. — нефтепродуктов.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Также проведено 4 тыс. процедур внутрилабораторного контроля в целях подтверждения точности получаемых результатов. Оценка состава и свойств нефти и нефтепродуктов ведется постоянно как при выполнении товарно-коммерческих операций, так и в оперативных целях для проверки показателей при транспортировке по системе магистральных трубопроводов.

В семи лабораториях контроля качества нефти и в одной испытательной лаборатории контроля качества нефтепродуктов Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ) действует Единая лабораторная информационная система (ЕЛИС). В течение 2023 года во всех лабораториях был введен в промышленную эксплуатацию программно-аппаратный комплекс единой лабораторной информационной системы (ПАК ЕЛИС). Он обеспечивает сбор и передачу результатов испытаний, полученных с лабораторного оборудования в информационную систему.

Все лаборатории укомплектованы современным оборудованием, в составе которого — современные анализаторы серы, хлора и плотности нефти. В течение года в лабораториях введены в эксплуатацию четыре анализатора для определения хлорорганических соединений.

Персонал лабораторий АО "Транснефть - Приволга" имеет необходимую квалификацию и регулярно ее повышает. Так, в минувшем году обучение по программам повышения квалификации прошли 27 человек. Во всех лабораториях проводятся учебно-тренировочные занятия для отработки действий при возникновении нештатных ситуаций.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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