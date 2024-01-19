В Самаре прокуратура начнет проверку из-за плохой работы общественного транспорта

Прокурор Самарской области поручил проверить деятельность пассажирских перевозчиков в региональной столице.

Ранее в Интернете появлялись многочисленные публикации с жалобами на работу наземного общественного транспорта, а также на деятельность перевозчиков и органов местного самоуправления в Самаре. Жаловались горожане в прокуратуру и на нарушения графиков движения, нехватку транспорта, частые поломки в пути и на изменения маршрутов в процессе движения.

В связи с этим надзорное ведомство организовало проверку МП "ТТУ" и организаций, занимающихся перевозками автомобильным транспортом.

Кроме того, прокуратура оценит исполнение условий муниципальных контрактов и работу городского департамента транспорта.