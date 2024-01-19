Два человека пострадали при столкновении легковушки и грузовика под Сызранью

В пятницу, 19 января, в Сызранском районе произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 7:30 на 21 км сызранской обводной дороги 55-летний водитель Honda по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком SHACMAN под управлением 44-летнего водителя.
В результате с травмами госпитализировали водителя и пассажира легковушки.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!