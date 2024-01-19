Два человека пострадали при столкновении легковушки и грузовика под Сызранью

В пятницу, 19 января, в Сызранском районе произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 7:30 на 21 км сызранской обводной дороги 55-летний водитель Honda по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком SHACMAN под управлением 44-летнего водителя.

В результате с травмами госпитализировали водителя и пассажира легковушки.