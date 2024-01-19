23 автомобиля застряли на трассе в Самарской области из-за снегопада

В среду, 17 января, в Алексеевском районе 23 машины застряли в снегу на трассе. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Из-за ветра силой 20 м/с на дороге быстро образовались снежные заносы. Движение перекрыли, но на 110 км трассы М-5 уже оказались заблокированы 23 автомобиля.

У многих водителей заканчивалось топливо, и в 10:25 на помощь к ним отправилась дежурная смена спасателей. Сотрудники экстренной службы на снегоходе доставили продукты и топливо. Двух человек переправили на снегоходе и передали сотрудникам центра медицины катастроф.

Спасательные работы на 110 км трассы закончились только в 17:30.