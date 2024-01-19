23 автомобиля застряли на трассе в Самарской области из-за снегопада

В среду, 17 января, в Алексеевском районе 23 машины застряли в снегу на трассе. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
Из-за ветра силой 20 м/с на дороге быстро образовались снежные заносы. Движение перекрыли, но на 110 км трассы М-5 уже оказались заблокированы 23 автомобиля.
У многих водителей заканчивалось топливо, и в 10:25 на помощь к ним отправилась дежурная смена спасателей. Сотрудники экстренной службы на снегоходе доставили продукты и топливо. Двух человек переправили на снегоходе и передали сотрудникам центра медицины катастроф.
Спасательные работы на 110 км трассы закончились только в 17:30.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!