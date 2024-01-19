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Финансы Экономика и бизнес

В России стартовали госпрограммы субсидирования лизинга транспорта от Минпромторга

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С января 2024 года начинается приём заявок на приобретение транспортных средств по программам субсидирования лизинга от Минпромторга России. На льготных условиях можно будет приобрести новую колёсную и специальную технику, произведённую на территории РФ, с использованием скидки до 35%.

В числе постоянных участников государственной программы — лизинговая компания CARCADE. "Программа субсидирования от Минпромторга РФ является значимым инструментом поддержки и развития отечественного бизнеса. В 2024 году наше участие в программе льготного лизинга пролонгировано, что позволяет продемонстрировать выгоду и стабильность в работе с ООО "Каркаде" как постоянным, так и потенциальным клиентам. Также не стоит забывать, что мы постоянно расширяем список спецпрограмм с официальными импортёрами, которые помогают получать выгодное финансирование нашим клиентам даже в периоды прекращения действия госпрограмм или на транспорт, не входящий в перечень субсидируемых ТС", — прокомментировал новость генеральный директор CARCADE Дмитрий Чернышев.

Субсидия размером до 10% (но не более 500 000 рублей с НДС на одно транспортное средство) распространяется на автомобили с ДВС — к примеру, на все модели марки Haval; скидка субсидии размером до 35% (но не более 925 тыс. руб. с НДС на единицу) действует на электромобили; льгота до 10% (но не более 850 тыс. руб. на ТС) применяется в отношении седельных тягачей категории N3. Субсидирование "надстройки" спецтехники допускается при условии, что конечное транспортное средство произведено на базе шасси завода-изготовителя, одобренного в рамках программы Минпромторга.

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