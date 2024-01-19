В Самарской области вновь перекрывают трассы для всех видов транспорта

В пятницу, 19 января, от ГКП "АСАДО" поступило сообщение о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями — сильный снег, метель, ограниченная видимость — прекращено движение всех транспортных средств на трех участках автодорогах общего пользования.

Речь идет об участках:

1. с 24 по 25 км автомобильной дороги "Кошки — Большая Романовка — Ерандаево — Андреевка" (м.р. Кошкинский);

2. с 6 по 20 км автомобильной дороги местного значения "Сергиевск — Челно-Вершины — Кошки — Новая Быковка — Белый Ключ" (м.р. Кошкинский);

3. с 0 по 4 км автомобильной дороги местного значения "Белый Ключ — Спасское" (м.р. Кошкинский).

Также принято решение о временном ограничении движения грузовых и маршрутных транспортных средств на автомобильной дороге "Обход г. Сызрань" до 16:00.