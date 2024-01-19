Женщина пострадала при пожаре в частном доме в Самаре

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В четверг, 18 января, в 5:39, начался пожар, а Часовом проезде в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.