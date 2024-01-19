Мужчина погиб при пожаре в деревне в Самарской области

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В четверг, 18 января, в 18:50, загорелся дом на ул. Садовой в д. Костюнькино Шенталинского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.