В самарский Росреестр поступает все больше заявлений из других регионов

Самарский Росреестр в 2023 г. принял почти 28 тыс. заявлений из других регионов. Все большую популярность набирают заявления на учетно-регистрационные действия, принятые по экстерриториальному принципу.

Так, заявлений, принятых на территории Самарской области в отношении объектов недвижимости, расположенных в других регионах, поступило на 18% больше, чем в 2022 году.

Количество поступивших на обработку экстерриториальных заявлений на учетно-регистрационные действия в отношении самарских объектов из других регионов увеличилось на 10,5%.

География обращений довольно обширна. В Самарской области принимают документы, в основном, в отношении объектов, которые находятся в ПФО: Ульяновск, Оренбург, Саратов, Пенза.

А вот в самарский Росреестр поступают документы, принятые, в том числе в МФЦ Москвы, Санкт-Петербурга, Казани.