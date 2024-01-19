Двое баскетболистов из "Самары" вошли в состав сборной России

Защитник БК "Самара" Юрий Умрихин и форвард Илья Платонов вошли в состав сборной России.

Стал известен расширенный состав мужской сборной России на февральский сбор, который состоится с 17 по 25 февраля в подмосковном Новогорске.

В предварительный состав вошли 24 игрока, в их числе самарцы.

Окончательный состав участников сбора будет объявлен позже.

В тренерский штаб национальной команды входит тренер "Самары-2" Александр Полинкевич.