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Баскетбол Спорт

Двое баскетболистов из "Самары" вошли в состав сборной России

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник БК "Самара" Юрий Умрихин и форвард Илья Платонов вошли в состав сборной России.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Стал известен расширенный состав мужской сборной России на февральский сбор, который состоится с 17 по 25 февраля в подмосковном Новогорске.

В предварительный состав вошли 24 игрока, в их числе самарцы. 

Окончательный состав участников сбора будет объявлен позже.

В тренерский штаб национальной команды входит тренер "Самары-2" Александр Полинкевич.

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