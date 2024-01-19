Двое баскетболистов из "Самары" вошли в состав сборной России

Защитник БК "Самара" Юрий Умрихин и форвард Илья Платонов вошли в состав сборной России.
Стал известен расширенный состав мужской сборной России на февральский сбор, который состоится с 17 по 25 февраля в подмосковном Новогорске.
В предварительный состав вошли 24 игрока, в их числе самарцы.
Окончательный состав участников сбора будет объявлен позже.
В тренерский штаб национальной команды входит тренер "Самары-2" Александр Полинкевич.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.