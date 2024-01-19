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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело свыше 45 тыс. экологических исследований в 2023 году

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги деятельности эколого-аналитических лабораторий за 12 месяцев 2023 года. В рамках экологического контроля специалисты предприятия выполнили 45,2 тыс. исследований, по результатам которых превышения предельно-допустимых концентраций контролируемых веществ не фиксировалось.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Проанализировано 37 тыс. проб поверхностных и сточных вод, подземной воды. Также выполнено 6,5 тыс. анализов проб атмосферного воздуха и промышленных выбросов,

почти 2 тыс. исследований состояния почв. Отбор проб проводился на производственных объектах Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ). Результаты лабораторных исследований подтверждают, что производственные объекты АО "Транснефть - Приволга" функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

Эколого-аналитические лаборатории предприятия оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Парк приборов лабораторий обновляется ежегодно, в 2023 году приобретено 26 единиц оборудования, в том числе анализаторы жидкости для определения фенолов, алюминия, нефтепродуктов в воде и почве, термогигрометры для определения параметров окружающей среды, пробоотборные системы для проведения отбора проб воды на содержание загрязняющих веществ.

Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами, повышение уровня компетенции ведется постоянно. Все сотрудники экологических отделов и служб обучены проведению работ по ликвидации аварийных разливов нефти. В 2023 году шесть специалистов получили дополнительное профессиональное образование в сфере эксплуатации и технического обслуживания очистных сооружений.

АО "Транснефть - Приволга" осуществляет эксплуатацию сети магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях и в Республике Татарстан. В числе приоритетов деятельности — экологическая безопасность и рациональное природопользование, проведение эколого-аналитического мониторинга, контроль выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, производственный экологический контроль и контроль работоспособности природоохранного оборудования.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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