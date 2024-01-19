АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги деятельности эколого-аналитических лабораторий за 12 месяцев 2023 года. В рамках экологического контроля специалисты предприятия выполнили 45,2 тыс. исследований, по результатам которых превышения предельно-допустимых концентраций контролируемых веществ не фиксировалось.

Проанализировано 37 тыс. проб поверхностных и сточных вод, подземной воды. Также выполнено 6,5 тыс. анализов проб атмосферного воздуха и промышленных выбросов,

почти 2 тыс. исследований состояния почв. Отбор проб проводился на производственных объектах Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ). Результаты лабораторных исследований подтверждают, что производственные объекты АО "Транснефть - Приволга" функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

Эколого-аналитические лаборатории предприятия оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Парк приборов лабораторий обновляется ежегодно, в 2023 году приобретено 26 единиц оборудования, в том числе анализаторы жидкости для определения фенолов, алюминия, нефтепродуктов в воде и почве, термогигрометры для определения параметров окружающей среды, пробоотборные системы для проведения отбора проб воды на содержание загрязняющих веществ.

Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами, повышение уровня компетенции ведется постоянно. Все сотрудники экологических отделов и служб обучены проведению работ по ликвидации аварийных разливов нефти. В 2023 году шесть специалистов получили дополнительное профессиональное образование в сфере эксплуатации и технического обслуживания очистных сооружений.